الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: قرارات البنك المركزي تواجه التضخم وتحفز الاستثمار

النائب المهندس حازم
النائب المهندس حازم الجندي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي اليوم بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق أول رفع سعر الفائدة 600 نقطة، تنعكس على أداء السوق المصري، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية، حيث توحيد سعر العملة والقضاء على السوق السوداء.

txt

البنك المركزى يقرر السماح يتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

txt

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

وأضاف الجندي، في بيانٍ له اليوم، أن قرارات البنك المركزي المصري، تسهم أيضًا في احتواء التضخم، والذي يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية لذا؛ قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصري أمام وكالات التصنيف الائتماني.

رفع أسعار الفائدة 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يساعد على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر هي عدم توحيد سعر الصرف، نظرًا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي ستساعد في تحسين التصنيف الدولي لمصر، وتحفيز الاستثمار بشكل أكبر.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

مجلس الشيوخ حزب الوفد البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه رفع سعر الفائدة السوق المصري

مواد متعلقة

وكيل «محلية النواب» يطالب بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة

في أول تحرك برلماني.. طلب إحاطة بشأن توقف علاج العاملين بشركة البحيرة بالتأمين الصحي

مجلس الشيوخ يوافق على مد مدة توفيق الأوضاع للمستفيدين من تكافل وكرامة

"ثقافة الشيوخ" توافق على اقتراح بمنح تخفيضات للطلبة بالمتاحف يومى الجمعة والسبت

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات لنائب التنسيقية علاء مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعى

نائب التنسيقية محمد عزمى يطالب بمساعدة المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعى فى تسويق منتجاتهم

"ثقافة الشيوخ" توافق على اقتراح بإنشاء هيئة لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى

"اشترى مصرى".. حملة لـ حزب التجمع بالدقهلية: ندعم الصناعات المحلية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

عطل فنى يضرب فيسبوك

تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

رفض استئناف مرتضى منصور وتأييد حبسه فى "سب الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟