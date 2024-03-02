"اشترى مصرى".. حملة لـ حزب التجمع بالدقهلية: ندعم الصناعات المحلية

أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لـحزب التجمع بمحافظة الدقهلية، حملة ميدانية بعنوان "اشتري مصري".

جاء ذلك خلال اجتماع الشباب، الذي عقد بمقر حزب التجمع بالدقهلية، بحضور محمد الطنبولي أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، وأكرم جلال، أمين شباب حزب التجمع بالدقهلية، والإعلامي أيمن عصام، أمين تنظيم شباب الحزب بالدقهلية، وإيمان رضا، أمينة إعلام الحزب بالدقهلية، ومجموعة من أعضاء اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع بمحافظة الدقهلية.



وفي نوفمبر ٢٠٢٣ أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع حملة بعنوان "اشتري مصري" والتي جاءت لدعم الصناعة المصرية وزيادة نسبة المكون المحلي وتشجيع المصريين على شراء المنتجات المصرية، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية.

وأشار أكرم جلال، أمين شباب حزب التجمع بالدقهلية، إلى خطورة الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج، في ظل الأزمة الدولارية الحالية والعجز الشديد في ميزان المدفوعات، وطالب المواطنين بأن يعوا جيدا بأن شراء المنتج المحلي هو دعم وإحياء للصناعات المحلية، وأن رفاهية الشراء العشوائي للسلع والمنتجات لا بد وأن تتوقف.



وأشار إلى أن المسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، فعلى الحكومة أن تقوم بتوفير منافذ بيع للمنتجات محلية الصنع سواء بإعادة إحياء منافذ بيع منتجات المصانع الوطنية وتطويرها وزيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، وأيضا ضرورة الحفاظ على جودة المنتج المصري، وعلى الجانب الآخر طالب المواطنين بأن يساعدوا الدولة على وقف نزيف الدولار بشرائهم للمنتجات المصرية.



وأضاف أن الدولة حاليا لم تدخل في حرب، ولكن يتم استنزاف اقتصادها ومواردها وتداعيات الحرب في أوروبا وفي فلسطين قد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، والجميع يعلم حجم الانخفاض الكبير في الفترة الأخيرة لإيرادات قناة السويس والذي قد يصل لنسبة 50% من إجمالي دخل القناة.

وأشاد أيضا بالسؤال الذي قدم من النائب علاء عصام أمين شباب الحزب لوزير التموين حول حملة "اشتري مصري"، والذي تم مناقشته والأخذ بالطلب الذي قدم بضرورة تنفيذ القانون الصادر في ٢٠١٨ بضرورة وضع حد أقصى للسعرعلى السلع والمنتجات، وبالفعل تم اليوم الأول من مارس بداية تطبيق القانون على ٧ سلع أساسية.

وأشار أيمن عصام أمين تنظيم شباب الحزب بالدقهلية، إلى ضرورة استمرار حملة اشتري مصري في الشوارع والميادين العامة لتعريف المواطنين بتأثير شراء المنتج المصري على الاقتصاد، موضحا أن حملة "اشتري مصري" قد تواجدت بأكبر ميادين التسوق بمحافظة الدقهلية وهو ميدان العباسي والهدف منها تعريف المواطنين بالحملة وإلقاء الضوء عليها والحقيقة كان في ترحيب كبير من المواطنين بالحملة، إضافة إلى أن الوعي لدى المواطنين بضرورة شراء المنتج المحلي في تزايد مستمر.

وأشارت إيمان رضا أمينة إعلام الحزب بالدقهلية، إلى ضرورة أن يكون هناك دور للإعلام في الفترة القادمة عن طريق توعية وحث المواطنين على شراء المنتج المصري ودعم الصناعات المحلية، وعمل منصات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع شراء المنتج المصري، وأيضا ضرورة عمل حملات إعلانية لمنتجات المصانع المصرية وتشجيع المصريين على شراء المنتج المحلي.