"الإعلام.. وسيناريوهات التطوير" في صالون "التنسيقية" الليلة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة من مساء اليوم صالونًا حول عملية تطوير الإعلام بعنوان :"الإعلام.. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير" بعد سلسلة من الورش حضرت الأطراف المعنية.

يناقش الصالون مستقبل الإعلام والتحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام في ظل التطور التكنولوجي المتسارع إضافة إلى الأكواد المهنية والأخلاقية، في ظل التنافس الحاصل بين وسائل الإعلام ممثلة في التليفزيون والصحافة، من جهة، والسوشيال ميديا، من جهة أخرى.

يدير الحوار خلال الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.