التنسيقية تعقد ورشة "عمل حول الصحافة فى ظل تحديات التحولات الرقمية"

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية".

ومن المقرر أن تناقش الورشة عدة محاور، أبرزها التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعاطي مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وكذلك مدى تعبير جماعة الرأي في مصر عن شواغل الصحافة المصرية.

يدير الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدا، النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، د. شيماء عبدالإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إبراهيم أبوكيلة، وكيل نقابة الصحفيين.

كما يشارك كل من النواب مارسيل سمير، علاء عصام، نادر مصطفى، عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، فيولا فهمي، لطفي سالمان، فريدة محمد، عمرو خليفة، روحية جلال، أسماء عبدالله، كامل كامل، نرمين محمد أعضاء التنسيقية.