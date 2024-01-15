الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تُنظم صالونًا حول "100 يوم عدوان على غزة"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا اليوم الإثنين، في السابعة مساءً، حول «100 يوم عدوان على غزة».

ويناقش الصالون الأوضاع الراهنة في غزة، وآخر المستجدات والرؤية العربية والدولية لوقف الحرب ونزيف الدم الفلسطيني، وآلة القتل الصهيونية، بالإضافة إلى تأثير القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية على مجريات الحرب في غزة، وآليات مصر للرد على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية والتي تلقي اللوم على مصر فيما يتعلق بالمساعدات، وتقييم مخرجات القمم العربية وموقف الخارجية المصرية من الأحداث، والجهود الدولية لوقف الحرب في غزة.

كما يتناول الصالون مناقشة أسباب تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لكل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار، واستغلال إسرائيل للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن كضوء أخضر في ممارسة جرائمها بغزة.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين غزة الحرب الدم الفلسطيني محكمة العدل الدولية الحرب في غزة الإدعاءات الإسرائيلية الخارجية المصرية

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