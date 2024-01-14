الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تحاول إسرائيل نقل الصراع إلى مصر؟.. "تنسيقية الأحزاب" توضح (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إسرائيل تسعى لنقل مربع الصراع من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض هذه المحاولة بالتصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار فيصل، في تصريحات هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد،  إلى أن إسرائيل تتبع نهجا معروفا في مواجهة الادعاءات في سياسة الحروب، وأنها تفاجأت بالدعم الهائل والاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية من قبل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد فيصل، أن المفاوض المصري يتعامل مع القضية الفلسطينية بالصبر والجلد، ويستند في محاولاته على مساندة الجيش المصري، مضيفًا أن مصر مهدت الطريق إلى معبر رفح وعملت على إعادة صيانة الطريق من جديد لتسهيل عبور الشاحنات إلى داخل قطاع غزة لتقديم المساعدات الغذائية والصحية، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات.

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