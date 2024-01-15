الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل الشيوخ يرد على مزاعم الاحتلال بمحكمة العدل: نتعامل بشرف فى عالم عز فيه الشرف وتحكمه ازدواجية المعايير

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة

شن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، هجومًا على الادعاءات التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر "مسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح"، مؤكدًا أن هذه المزاعم والافتراءات ما هي إلا استمرار لرؤي كاذبة مستهلكة ومحاولات للهروب من المسئولية عن المجازر في غزة، وكذلك منع المساعدات أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن العالم شاهد على اصطفاف شاحنات المساعدات لأيام بل وأسابيع وسط تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الدخول، ومن المقرر والمعلوم أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، التي ضربت المعبر أكثر من مرة.

وتابع وكيل الشيوخ أن مصر تنتهج سياسة ومعايير دبلوماسية بشرف في عالم عز فيه الشرف، وفي عالم تحكمه ازدواجية المعايير، ولدينا رئيس وطني مخلص شجاع يدرك حجم التحديات، واستطاع إفشال مخطط الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين، والحفاظ على القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وبيّن أبوشقة أن هناك وفودًا كثيرة عربية وعالمية، وشاهدت أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر وعلى  رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، و"لم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرًا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وعبّر وكيل الشيوخ عن ثقته في القيادة السياسية، وما تقوم به من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، بما يتوافق مع الحفاظ على القضية الفلسطينية.

المستشار بهاء أبوشقة المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ وكيل أول مجلس الشيوخ إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية دعوة امام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

مواد متعلقة

أين دور المنافذ؟.. برلماني يطالب التموين بضبط أسعار السوق المصري

"زراعة النواب" تناقش خطة الحكومة لحل مشكلات الريف المصري

البرلمان يناقش طلب إحاطة بشأن فرض رسم تصدير الملح الخام

"رياضة النواب" توصي بإلغاء 25% على مشروعات الطرح الاستثماري

"صناعة النواب" تناقش التزام المصانع بطباعة الأسعار

يعود للانعقاد غدًا.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

عاجل.. لماذا هرب نجل نتنياهو من إسرائيل بعد 45 يومًا من حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية