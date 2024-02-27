الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تناقش تحديات الصحف القومية.. والمشاركون يؤكدون ضرورة إعادة النظر في مديونياتها

التنسيقية
التنسيقية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل، بعنوان: "تحديات تواجه الصحف القومية في مصر"، في ظل التحديات القائمة التي تواجه الصحافة القومية من ضعف مبيعات الجرائد الورقية، والتحديات التكنولوجية، وتمويل الصحف القومية، وأجور العاملين.

وناقشت الورشة، عدة محاور، أبرزها إعادة الهيكلة في الصحف القومية، وتمويلها، وملف الديون، وكيفية الاستفادة من أصولها، وكذلك طباعة الورق في ظل صعود الصحافة الإلكترونية، وتطوير المهنة وأنماط الصحافة، وهل ستندثر الصحافة التقليدية أمام الثورة التكنولوجية.

وأكد الحضور، على ضرورة إعادة النظر في مديونيات المؤسسات القومية، وفتح آفاق جديدة وآليات للتوزيع في المحافظات بشكل أكبر، إضافة إلى تدريب الكوادر الصحفية، والاستفادة من شيوخ المهنة، وضخ دماء جديدة في المؤسسات الصحفية، علاوة على إعادة النظر في مناهج كليات الإعلام وعدد الخريجين كل عام، والارتقاء بالصحافة الإلكترونية وتطويرها في الصحف القومية والتوسع في الإصدارات الإلكترونية، مع الاستفادة بالمنح التي تقدم للصحافة في تطوير المؤسسات القومية.

الصحافة القومية هي الضمير الوطني

كما أكد الحضور على أن الصحافة القومية هي الضمير الوطني وعليها أن تتجه إلى مناقشة المزيد من القضايا التي تهم المواطنين، وأن تعمل على إعادة الثقة من قبل المواطن المصري فيها، من خلال تطوير المحتوى والمضمون المطروح، والاهتمام بالمحافظات والأقاليم ومناقشة قضاياهم، وتشكيل مكاتب ولجان فنية لتطوير المؤسسات القومية.

أدار الجلسة خلال الورشة، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولطفي سالمان عضو التنسيقية، وشارك فيها علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، إبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين.

كما شارك كلً من الدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائب علاء عصام، النائب عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كامل كامل، فيولا فهمي، إسراء طلعت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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