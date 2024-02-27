الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طاهر أبو زيد: التنسيقية تضم مختلف الايدولوجيات السياسية وهذا سر نجاحها

الصالون السياسي بحزب
الصالون السياسي بحزب مصر أكتوبر

قال طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن دولاب العمل داخل التنسيقية، يقوم على التعاون والاحترام المتبادل بين اعضائها، مضيفا:" المناصب ليست هدفنا ولكن شغفنا لخدمة الوطن هو ما يحركنا ".


وأضاف خلال الصالون السياسي بحزب مصر أكتوبر: التنسيقية تضم مختلف ألوان الاتجاهات السياسية فى مصر وهذا هو سر نجاحها، مضيفا:"طبيعي يكون هناك اختلافات في وجهات النظر ولكن فى النهاية يكون هناك منتج قوي ينسب للتنسيقية وليس لفرد بعينه". 


وأشار إلي أن حملات مرشحي الرئاسة الأربعة ضمت اعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منوها إلي أن التنسيقية نقلت حالة التعاون والعمل المشترك بين اعضائها داخل الأحزاب من خلال اعضائها لمنتمين لاحزاب سياسية، مشيدا بالهيئة البرلمانية وادائها تحت قبة البرلمان موضحا انه نتاج منتديات عمل ومجهود كتيبة من اعضاء التنسيقية. 

 

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انطلاق صالون "مصر أكتوبر" لتمكين الشباب بمشاركة وفد من التنسيقية

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"مصر أكتوبر": الصفقة الاستثمارية الكبرى نجاح لجهود الدولة فى تذليل عقبات الاستثمار


من جانبه، اشادت الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر: بالدور الذي قامت به التنسيقية  فى فتح المجال للجميع لعرض افكاره وارائه، مثمنة حملة ماذا تريد من الرئيس التي اطلقتها التنسيقية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ٢٠٢٤.
وتابع طاهر أبو زيد: تواصلنا فى التنسيقية مع مختلف فئات المجتمع وطلبة الجامعات واشخاص بعيدة عن العمل السياسي، وهو ما تقوم به التنسيقية حتى مع خارج اعضائها، لافتا الي أن وجود الطلبه  داخل الحوار الوطني خير دليل على تمكين شباب الجامعات سياسيا وومساعدتهم على التعبير عن ارائهم. 


يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يأتي الصالون  إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

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