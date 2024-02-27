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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق صالون "مصر أكتوبر" لتمكين الشباب بمشاركة وفد من التنسيقية

صالون مصر أكتوبر
صالون مصر أكتوبر

انطلق منذ قليل، الصالون السياسي لحزب «مصر أكتوبر»، بعنوان «تمكين الشباب والمشاركة السياسية»، بحضور الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، ووفد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قيادات الحزب.

أكدت الدكتورة جيهان مديح، في بيان، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب منذ 2014 حتى الآن، مرورا بإطلاق يوم الشباب في 2016، ثم عقد المؤتمرات الوطنية للشباب، مشيدة بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما قدمته من دعم وتأهيل للشباب.

 

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يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

 

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