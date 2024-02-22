الخميس 22 فبراير 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر": الصفقة الاستثمارية الكبرى نجاح لجهود الدولة فى تذليل عقبات الاستثمار

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضافت "مديح" في تصريحات لها منذ قليل، أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي تكليلا لجهود الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار.

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وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية خاصة وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وقالت إن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى توفير عشرات آلاف فرص العمل.

الدكتورة جيهان مديح صفقة استثمار كيانات كبرى الاستثمار الاجنبي النقد الأجنبي

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