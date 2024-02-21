قيادى بمصر أكتوبر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت جرائم الاحتلال أمام العالم

أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المرافعة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية جاءت قوية ومركزة، وتكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أشقائنا الفلسطينيين أمام العالم.

وأوضح عبدالغني، خلال تصريحات صحفية، أن هذه المرافعة أكدت ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية الذي لم ولن يغير، لافتًا إلى أن المعركة أصبحت الآن ليست لدعم الشعب الفلسطيني فقط، وإنما معركة عربية خالصة، ومصر تساند وتبذل جهودًا كبيرة على قدم وساق.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، بجانب انتهاكه القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، كما أنه يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف عبدالجواد عبدالغني، الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة بل وتتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع، وهذا يدل على أن مصر تتحرك فى جميع الاتجاهات.