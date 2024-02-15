الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

قيادي بـ"مصر أكتوبر": زيارة أردوغان للقاهرة بداية تحالف جديد لمواجهة أزمات المنطقة

عبدالجواد عبدالغني
عبدالجواد عبدالغني

أكد عبدالجواد عبدالغني القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن زيارة  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تعد بداية لتحالف جديد قوي يساهم فى مواجهة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

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وأضاف “عبدالغني” في تصريحات له، أن الزيارة تأتي فى توقيت هام وحساس للغاية، كما أنه تعمل على مناقشة العديد من الملفات الإقليمية المهمة وعلى رأسها ملف غزة، خاصةً في ظلّ تصاعد الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة الملف الليبي.

وأشار إلى أن مصر وتركيا تعولان على الزيارة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري من 8 مليار إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، والتعاون في مجالات البنية التحتية وتوطين الصناعات الثقيلة.

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وأوضح عبدالجواد عبدالغني، أن تحولات العلاقات التركية المصرية تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية الإقليمية خصوصا في منطقة شرق البحر المتوسط، ويبرز مجال الطاقة كأحد أهم الجوانب التي يُمكن أن تنتعش في ظل الوضع الجديد.

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