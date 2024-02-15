الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رجال الأعمال: تركيا البوابة الأولى لزيادة الصادرات المصرية لتحقيق 15 مليار دولار

رئيسى مصر وتركيا
رئيسى مصر وتركيا

قال المهندس حمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين "تومياد"، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان، مصر، ولقاءه الرئيس السيسي، انطلاقة لعودة العلاقات المصرية- التركية مجددا، وتُصبّ في مصلحة البلدين والشعوب العربية والمنطقة بأكملها.

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15 مليار دولار رفع التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة 

وأوضح العجواني، أنه لتحقيق هدف الوصول إلى رفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، يتم استئناف عمل السفارات وتبادل الوفود الرسمية على مختلف المستويات، واستئناف الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري.

وأكد العجواني أن زيارة أردوغان، مصر، تعد خطوة إيجابية في مسار عودة العلاقات بين البلدين، وتُعطي الزيارة دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تُؤكد الزيارة رغبة كلا الجانبين في إعادة بناء العلاقات على أسس جديدة.

تركيا السوق الأولى للصادرات المصرية 

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، إلى أن تركيا تعد السوق الأولى للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كل المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.

وأضاف العجواني، أن الاستثمارات التركية تعتبر واحدة من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.

وقال حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، إنه يتم التخطيط لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة؛ لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.

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