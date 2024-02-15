الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

عضو "حقوق النواب": القمة المصرية التركية تُرسى أسسًا جديدة للتعاون بين البلدين

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة المصرية التركية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما، وترسيخ أسس جديدة للتعاون بين البلدين.

وأوضح "سلطان"، في تصريحات صحفية له، أن هذه القمة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من 10 أعوام، علاوة على أنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات، مما يجعل التعاون بين مصر وتركيا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى.

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توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القمة المصرية التركية أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وجاء أهمها زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، وزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر.

وتابع النائب محمد سلطان أن القمة استهدفت تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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