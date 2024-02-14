رئيس صحة الشيوخ: لقاء الرئيسين السيسى وأردوغان فرصة حيوية لتعزيز الاستقرار فى المنطقة

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة فرصة حيوية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح "مهران"، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء بين الرئيسين استهدف تحقيق مصر لم الشمل في منطقة الشرق الأوسط، ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق مصالح الدول العربية، خاصةً في ظل ضعف الموقف العربي وتدخل الغرب في شئون المنطقة.

وأكد أن تطرق الرئيسين لوقف إطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية وملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، يستهدف استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق للعديد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي لإنهاء الصراعات في القارة الإفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.



وتابع رئيس صحة الشيوخ أن اللقاء استهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، علاوة على زيادة التبادل الثقافي بين البلدين مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب.



ووصل مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار استمرار التقارب بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.



وتأتي الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوى بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتي تتوج اليوم بعودة العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين لمواجهة التحديات المشتركة.