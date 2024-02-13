برلماني: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية واستهداف النساء والأطفال وكبار السن، انتهاك واضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

الاحتلال يعرقل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام، الذى يحظر المساس بحياة وسلامة الأفراد خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، ويجرم ما يحدث من هجوم على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة، وأن الدولة قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين، وفتح تحقيق عاجل في جرائم جيش الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية.

ودعا النائب عمرو عكاشة، الشعب المصري للاصطفاف خلف قيادته في هذا التوقيت الدقيق، وفي ظل مخاطر كبيره ومؤمرات تحاول النيل من استقرار وسلامه الوطن.