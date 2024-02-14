الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": زيارة الرئيس التركى لمصر صفحة جديدة فى العلاقات

زيارة الرئيس التركي
زيارة الرئيس التركي لمصر

ثمَّن حزب "المؤتمر"، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حزب "المؤتمر"، في بيانٍ له اليوم، إن لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان، يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات.

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وتابع حزب "المؤتمر"، أن اللقاء استهدف إعادة تفعيل آليات التعاون بين مصر وتركيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ووقف إطلاق النار على غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد حزب "المؤتمر"، أن اللقاء بحث العديد من الملفات أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التجارة والاستثمار وتوفير فرص عمل، علاوة على مكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين.

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وأشار حزب "المؤتمر"، إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ نحو 10 أعوام، مما يجعل التعاون بين مصر وتركيا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

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