"قانونية مستقبل وطن": إعلان تفاصيل المشروعات الاستثمارية يقطع الطريق على المشككين

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاستثمار أهم الموارد المنوط به الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، سواء كان استثمارات أجنبية أو محلية، مباشرة أو غير مباشرة، والفترة الأخيرة شهدت الاتفاق على كم من الاستثمارات سيكون لها عظيم الأثر للخروج من الأزمة الراهنة.

توفير مئات الآلاف من فرص العمل

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن هذه الاستثمارات تسهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية ورؤية مصر 2030، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، إضافة لتحقيق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية، وهذا يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع ملف الاستثمار بشكل جديد ورؤية مختلفة على أرض الواقع.

قطع الطريق على المشككين على مواقع التواصل

وطالب رأفت عبداللطيف بضرورة قطع الطريق على المشككين على مواقع التواصل ممن يستغلون الأوضاع الجارية، ويروجون أخبارًا بشأن هذه الاستثمارات خاصة الأجنبية بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، ويكون ذلك من خلال إعلان كل التفاصيل فور الاتفاق النهائى مع المستثمرين، خاصة أن الأمر يتعلق بملف حيوى، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات والمشروعات القومية العملاقة فى هذا الصدد.

قانونية مستقبل وطن: البيئة المصرية أصبحت مهيأة للاستثمار

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن البيئة المصرية أصبحت مهيأة للاستثمار بشكل غير مسبوق، بداية من النهوض بالبنية التحتية، والبنية التشريعية، وحسن استغلال الموارد التى ظلت مهدرة لسنوات طويلة، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى ملف الاستثمار، وجلب العملة الأجنبية على وجه التحديد، وهذا يعنى الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية سريعًا والتعافي بشكل عاجل ليشعر المواطن بنتائج ملموسة.