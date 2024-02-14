الأربعاء 14 فبراير 2024
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اقتصاد

اقتصادي: إنشاء منطقة صناعية تركية لتحقيق حلم "100 مليار دولار"

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي

اكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إنشاء منطقة صناعية تركية في مصرعلي غرار المدينة الصناعية المقامة بمدينه بورصا التركية قد يكون له فوائد اقتصادية وصناعية عديدة، ويؤثرعلى الصادرات المصرية إلى أوروبا والولايات المتحدة، هنا بعض الفوائد المحتملة تسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، لافتا أن وجود منطقة صناعية تابعة لتركيا يزيد من اهتمام المستثمرين التركيين في مصر ويعززالتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا وزياده حجم التجارة، مؤكدًا أن ستحقق حلم زيادة الصدرات المصرية إلي 100 ملياردولار. 

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وأشارالدكتور خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إنشاء منطقة صناعية له مردو ايجابي في ايجاد فرص عمل للمصريين، قد تساهم في توفيروظائف جديد في مجال التصنيع واللوجستيات والخدمات والتصديرلتودي إلى تخفيف البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة إلى ذلك تساهم وجود منطقة صناعية تركية في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الشركات التركية والمصرية، قد يساهم ذلك في تحديث وتطوير القطاع الصناعي في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشارالخبيرالاقتصادي، إلي أن من المتوقع بعد انشاء المنطقة الصناعية سيكون هناك طفرة اقتصادية قوية في زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا والولايات المتحدة بخلاف كافة الدولة الافريقية، فضلا عن ستساهم المنطقة الصناعية إمكانيات للشركات المصرية لتصنيع المنتجات وتصديرها بشكل أكثر كفاءة وتنافسية.

وونوه الدكتور خالد الشافعي، بأهمية جهود الرئيس السيسي بدعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة لمصر بعد توقف دام 12 عامًا. 

صناعية تركية إنشاء الصادرات المصرية تعزيز حجم التجار زيادة الصادرات

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