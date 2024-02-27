الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ: عقد الصالونات والندوات التثقيفية مهمة لتوعية الشباب بالمشاركة السياسية

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عقد الصالونات السياسية والندوات، من أهم ادوار الاحزاب، لما تسهم به تبادل الخبرات فيما بينها، منوها إلى أن سن 18 عاما هو السن القانونية لممارسة الحياة السياسية. 


وأضاف السباعي خلال الصالون السياسي بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة السياسية كانت فى الماضي بمثابة تحد كبير أمام الشباب، ولكن بعد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لامسنا وجود تغيير حقيقي، موضحا أن نسبة الشباب فى الانتخابات هي الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.

 

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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

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انطلاق صالون "مصر أكتوبر" لتمكين الشباب بمشاركة وفد من التنسيقية


وأشار إلي أهمية مساعدة الشباب فى معرفة قدراتهم، منوها إلي أن التحدي الأكبر هو استثمار طاقات هؤلاء الشباب، مضيفا مصر مجتمع شاب فمن هم دون سن ٤٥ يتعدون الـ ٦٠٪ حوالي ٦٠ مليون مواطن، مشددا إلي أن توعيتهم مسئولية الكيانات السياسية والأحزاب. 


يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبدالمسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

النائب محمد السباع مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحياة السياسية السن القانوني المشاركة السياسية

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