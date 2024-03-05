وكيل «محلية النواب» يطالب بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: "فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مرارًا وتكرارًا بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية".

وأضاف الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع وتطوير المواقف، إن هناك خللا إداريا فى المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، متابعا: "ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة".



وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة المواقف في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: 9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخلا لمحافظتي القاهرة والقليوبية، بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلًا عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.