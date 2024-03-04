الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

في أول تحرك برلماني.. طلب إحاطة بشأن توقف علاج العاملين بشركة البحيرة بالتأمين الصحي

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

قدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى  الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الزراعه، ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بشأن توقف العلاج بالتأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال مهني، إنه تم إعطاء فرصه للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة مساهمة البحيرة بناء على توصية مجلس النواب ولجنة القوي العاملة للتفاوض على المديونية للتامين الصحى والتأمينات الاجتماعية، وهى مهلة 3 شهور للتفاوض لاستمرار خدمه التأمين الصحي للعاملين وعدم توقفها، مضيفا أنه لم يتم الالتفاف أو تنفيذه من جهة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة مساهمة البحيرة.

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وطالب مهني، بتوضيح أسباب عدم الاتفاق وتوقف خدمة التأمين الصحى للعاملين بالشركة حيث انهم هم المتضاريين لتوقف عن وجود علاج او كشف لهم بالتأمين الصحى حاليا.

النائب أحمد مهني الحرية المصري الشركة القابضة التأمين الصحي مجلس النواب

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