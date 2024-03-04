في أول تحرك برلماني.. طلب إحاطة بشأن توقف علاج العاملين بشركة البحيرة بالتأمين الصحي

قدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الزراعه، ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بشأن توقف العلاج بالتأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال مهني، إنه تم إعطاء فرصه للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة مساهمة البحيرة بناء على توصية مجلس النواب ولجنة القوي العاملة للتفاوض على المديونية للتامين الصحى والتأمينات الاجتماعية، وهى مهلة 3 شهور للتفاوض لاستمرار خدمه التأمين الصحي للعاملين وعدم توقفها، مضيفا أنه لم يتم الالتفاف أو تنفيذه من جهة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة مساهمة البحيرة.

وطالب مهني، بتوضيح أسباب عدم الاتفاق وتوقف خدمة التأمين الصحى للعاملين بالشركة حيث انهم هم المتضاريين لتوقف عن وجود علاج او كشف لهم بالتأمين الصحى حاليا.