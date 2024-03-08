الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار": المرأة المصرية تنسج ريادة الحاضر المُشرق

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

وجه حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، خالص التهاني والتقدير لكل سيدة مصرية على دورها الرائد في بناء حاضرًا مشرق لبلادنا العزيزة؛ ويطيب لنا تهنئة كل سيدات العالم وعظيمات مصر خصوصًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد الحزب أن المرأة  المصرية عبر التاريخ كانت السند والمدرسة الحقيقية وأساس بنيان البيت المصري، وشهدت الحقبة السياسية الراهنة طفرة لتمكين السيدة المصرية علي اختلاف الأصعدة؛ وذلك إيمانًا من الجمهورية الجديدة بدورها الحيوي في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.

 

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كما وجه الحزب التحية إلى كل سيدة مصرية وعربية على دورها الرائد في المجتمع، مشيدًا بإنجازاتها ومساهماتها القيمة في مختلف المجالات.

كما وجهت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة إيناس صبحي، الشكر للقيادة السياسية على كافة الجهود التي أحدثت طفرة لصالح المرأة المصرية على اختلاف الأصعدة، مؤكدة على التزام الحزب بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة الكاملة وفق اتجاهات الجمهورية الجديدة.

وقالت أمانة المرأة: "في يوم المرأة العالمي، نحتفي بقوة وعزيمة النساء اللاتي غيّرن مجرى التاريخ وما زلن حتى الآن ينسجن أحلام الغد؛ ونؤكد على أن المرأة المصرية شريك أساسي في بناء الوطن وصنع مستقبله المشرق."

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل اليوم العالمي للمرأة المرأة المصريه المجتمع

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