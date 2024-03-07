"المؤتمر": الإفراج الجمركى عن البضائع يعكس اهتمام القيادة السياسية بضبط الأسعار

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ تعكس اهتمام القيادة السياسية بضبط الأسعار وتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وهو ما يعود على كل القطاعات بمزيد من الإيجابيات ودعم قطاعي الصناعة والزراعة على وجه التحديد.

وتابع "غنيم": "الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم الفئات البسيطة، وهذا القرار يأتى استكمالا لجهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي، ومن ثم الإفراج الفورى عن البضائع يسهم فى إنعاش السوق المصرى، وذلك من خلال زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار يسهم فى تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية الغذائية في السوق المصرية، إضافة إلى المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضًا.

ولفت "غنيم إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك انفراجة كبيرة فى ملف الأسعار ودعم كل القطاعات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار فى متناول الجميع.