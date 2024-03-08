رئيس "الوفد" يهنئ الشعب المصري بالذكرى 105 لانطلاق شرارة ثورة 1919

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري وعميد معهد الوفد للدراسات السياسية بالحزب، جموع الشعب المصري والوفديين بمناسبة الذكرى 105 لانطلاق شرارة ثوره 1919، التي فجرت إبداع الشعب المصري، وأحدثت التغيير في الواقع المصري، وكانت سببا في عقود من التنوير والليبرالية.

ورحبت مكتبة الوفد المصري بمعهد الدراسات بجموع الزائرين وطلاب البحث العلمي للاطلاع على مجموعة فريدة من المؤلفات المتعلقة بتاريخ ثورة 1919 من مذكرات شخصية لقادة الثورة، وفي مقدمتهم الزعيم سعد زغلول وعدد من المؤرخين والمعاصرين للمرحلة.