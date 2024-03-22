الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" بالسويس ينظم فعالية إفطار صائم بالطريق

حزب المصريين الأحرار
حزب "المصريين الأحرار" بالسويس

نظم حزب "المصريين الأحرار" بالسويس بقيادة الدكتور عادل فاضل الأمين العام للمحافظة وعضو الهيئة العليا  إفطار طريق للصائمين في الشارع المارين من أمام مقر الحزب تنفيذا لتوجيهات الدكتور النائب عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب.

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 ومن خلال أمانة الشباب بقيادة رامى عبد الباسط أمين الشباب بالحزب بالسويس  حيث قامت أمانة الحزب بالمحافظة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية والعصائر والتمر المغلف على الصائمين المارين في الطريق سواء السائقين والركاب وتقديم والتهنئة بشهر رمضان الكريم.

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المصريين الأحرار السويس الهيئة العليا النائب عصام خليل الشارع

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