الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يوزع الهدايا على البائعات في السويس احتفالاً بعيد الأم

جانب من توزيع الهدايا
جانب من توزيع الهدايا

نظّم حزب المصريين الأحرار بالسويس احتفالاً مختلفًا بعيد الأم هذا العام داخل سوق الفواكه والخضروات.

جاء ذلك برعاية النائب عصام خليل رئيس الحزب وهبة تراضى واصل الأمين العام، بإشراف الدكتور عادل فاضل أمين  الحزب بالسويس وعضو الهيئة العليا.

txt

عيد الأم من مسلسل "كامل العدد +1".. تربية مختلفة عبر مراحل العمر

واحتفالًا بعيد الأم، تم بث الفرحة وإسعاد كل أم بعد رحلة شقاء في تربية الأطفال وتقديم الكثير من التضحيات والاهتمام، فكان الاحتفال داخل سوق الخضروات والفاكهة أيضًا بتوزيع العديد من الهدايا العينية والورود على الأمهات المعيلات والعاملات داخل الأسواق، مثل كل عام، محاولة لإسعادهن تقديرًا لهن من أسرة الحزب بالسويس.

نظمت الفاعلية أمانة المرأة بقيادة سماح مهدي أمينة المرأة.

txt

برلماني: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

من جانبه، قال د.عادل فاضل"يأتي يوم الاحتفال بعيد الأم، ولكن هناك فئة من الأمهات يمر عليهن هذا اليوم كغيره من الأيام لا تشعر فيه بأي تغيير، أمهات تحملن المسؤولية وتميزن بالصبر والعطاء والكفاح من أجل أبنائهن، وتحملن المسؤولية كاملة فكان لابد أن نبحث عن هذه الفئة ونحاول إدخال البهجة والسرور داخل نفوسهن محاولة منا في إسعادهن."

txt

عيد الأم من مسلسل "كامل العدد +1".. تربية مختلفة عبر مراحل العمر

أضاف فاضل أن الحزب قد أقام احتفالية في عيد أم سابق وقام بتكريم أكثر من 300 سيدة وأم من جميع الأحياء والطوائف والقبائل وأمهات شهداء ومن ذوي الهمم في احتفالية متميزة كانت إهداء إلى كل أم مصرية وسويسية وإلى كل امرأة كافحت من أجل الوطن وبناء المجتمع.

حزب المصريين الأحرار محافظة السويس عيد الأم الدكتور عصام خليل احتفال سوق الخضر والفاكهة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ما هى العلامات التحذيرية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

شكرى: اجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة