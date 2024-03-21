"المصريين الأحرار" يوزع الهدايا على البائعات في السويس احتفالاً بعيد الأم

نظّم حزب المصريين الأحرار بالسويس احتفالاً مختلفًا بعيد الأم هذا العام داخل سوق الفواكه والخضروات.

جاء ذلك برعاية النائب عصام خليل رئيس الحزب وهبة تراضى واصل الأمين العام، بإشراف الدكتور عادل فاضل أمين الحزب بالسويس وعضو الهيئة العليا.

واحتفالًا بعيد الأم، تم بث الفرحة وإسعاد كل أم بعد رحلة شقاء في تربية الأطفال وتقديم الكثير من التضحيات والاهتمام، فكان الاحتفال داخل سوق الخضروات والفاكهة أيضًا بتوزيع العديد من الهدايا العينية والورود على الأمهات المعيلات والعاملات داخل الأسواق، مثل كل عام، محاولة لإسعادهن تقديرًا لهن من أسرة الحزب بالسويس.

نظمت الفاعلية أمانة المرأة بقيادة سماح مهدي أمينة المرأة.

من جانبه، قال د.عادل فاضل"يأتي يوم الاحتفال بعيد الأم، ولكن هناك فئة من الأمهات يمر عليهن هذا اليوم كغيره من الأيام لا تشعر فيه بأي تغيير، أمهات تحملن المسؤولية وتميزن بالصبر والعطاء والكفاح من أجل أبنائهن، وتحملن المسؤولية كاملة فكان لابد أن نبحث عن هذه الفئة ونحاول إدخال البهجة والسرور داخل نفوسهن محاولة منا في إسعادهن."

أضاف فاضل أن الحزب قد أقام احتفالية في عيد أم سابق وقام بتكريم أكثر من 300 سيدة وأم من جميع الأحياء والطوائف والقبائل وأمهات شهداء ومن ذوي الهمم في احتفالية متميزة كانت إهداء إلى كل أم مصرية وسويسية وإلى كل امرأة كافحت من أجل الوطن وبناء المجتمع.