المصريين الأحرار: تنظيم زيارات ميدانية لدور المسنين واحتفالات عيد الأم

يواصل حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، خلال شهر رمضان المبارك، تكثيف جهوده على مختلف الأصعدة، إيمانًا منه بأهمية التواجد الفعال في المجتمع وتعزيز قيم التكافل وخدمة المواطنين.

وقال ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، في تصريحات خاصة، إن الحزب يُنظم زيارات ميدانية لدور الرعاية والمسنين للاطلاع على احتياجاتهم وتقديم الدعم لهم.

وأضاف أن الحزب ينظم احتفالات عيد الأم تقديرًا لدور الأم في بناء المجتمع، وذلك في عدد من المحافظات.

على صعيد مختلف، طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة، ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، بسرعة التحرك لدعم جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء المأساة الإنسانية والخطيرة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون داخل قطاع غزة.

وقال المنزلاوي، في بيانه: إن الأوضاع الحالية داخل قطاع غزة، بسبب استمرار الاعتداءات الوحشية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ومنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، تنذر بعواقب وخيمة، مؤكدًا أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح تأتي في وقت دقيق للغاية لتخفيف الأعباء المعيشية الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوي عن أسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى الذى يجب أن يتدخل وبسرعة لتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وضرورة الوصول الآمن من دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن الموقف المصري كان ولا يزال وسيظل داعمًا ومناصرًا للقضية الفلسطينية.