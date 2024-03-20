المصريين الأحرار: تنسيق بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم أنشطة إفطار صائم

قال ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن هناك تنسيق الحزب مع مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم أنشطة إفطار صائم تشمل مختلف فئات المجتمع.

وأكد “ناجي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يعقد اجتماعات نوعية للجان المختلفة لمناقشة الرؤية العامة والبرنامج المتكامل وآليات تنفيذه، ومنها مجالات الصحة والتعليم وحقوق الإنسان وغيرها.

وألمح إلي أن تقارير ورؤية اللجان النوعية تخضع لدراسات مراكز بحثية وترفع بصورة توصيات للمكتب الفني الخاص برئيس الحزب لإعداد ما يلزم على الصعيد التشريعي.

وأضاف عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن الأمانة المركزية للحزب بقيادة الأمين العام الدكتورة هبة واصل تركز على تعزيز جهود أمانات المحليات من خلال وإعداد برامج تدريبية متقدمة على التقنيات الحديثة، ومناقشة ضوابط الحكم المحلي في الدستور والقوانين السابقة والمسودات الراهنة، ورؤية الحزب المستقبلية.