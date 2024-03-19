"المصريين الأحرار" ببدر ينظم احتفالاً بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة (صور)

نظمت أمانة المصريين الأحرار بمركز بدر احتفالًا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع مكتبة الطفل بعمر مكرم.

تضمن الاحتفال تكريم 20 من الأمهات المثالية وتوزيع الهدايا على الحضور وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة وكلمات الحضور الذي جمع الشاعر محمد عراقي، مدير مكتبة الطفل بعمر مكرم وحلمي كامل، وكيل وزارة الإعلام السابق، وصبري عبد الشافي، المنسق العام لكيان شباب الوطن للريادة والتنمية، والشيخ محمد عبد الباري، من الأزهر الشريف.

كما حضر من هيئة مكتب الحزب ببدر: سامي الشربيني، ياسر محمود، أمينة صائمة.

يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام حزب المصريين الأحرار بالمرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب بالاهتمام بالمرأة، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، وإشراف أحمد حمودة، عضو الهيئة العليا أمين عام المحافظة.



وألقى ياسر خاطر، عضو الهيئة العليا وأمين المركز، كلمة أكد فيها أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة دعمها وتمكينها ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمانة العامة لكل الأمهات المصريات بمناسبة عيدهن، وأكد دعم الحزب للمرأة المصرية في جميع المجالات.

ومن المقرر أن ينظم حزب المصريين الأحرار بأسيوط حفلا لتكريم 5 أمهات مثاليات وأعلنت أمانة الحزب بأسيوط تكريم 5 أمهات مثاليات في المحافظة، الأحد المقبل وذلك في إطار توجيهات د.عصام خليل رئيس الحزب وإشراف د.هبة واصل الأمين العام، ومتابعة اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة ومحمد أبوعين أمين التنظيم.

وقال محمد أبوعين أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، إن الحزب اختيار 5 أمهات مثاليات على مستوى محافظة أسيوط بالتنسيق مع الدكتورة هبة الجلالى أمينة المرأة، سيتم توزيع جوائز مالية على الأمهات المثاليات.

وأوضح أن التكريم سيكون خلال حفل خصيصاً تقديراً لكل الأمهات المثاليات وتوزيع الجوائز عليهن، يأتي هذا التكريم تقديراً لدور الأمهات العظيم.

وأشار إلي أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية في المجتمع، وتأتي حرصا من الحزب على المشاركة الاجتماعية.