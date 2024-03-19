الثلاثاء 19 مارس 2024
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سياسي

الأحد.. "المصريين الأحرار" بأسيوط يكرم 5 أمهات مثاليات

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

أعلنت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسيوط عن تكريم 5 أمهات مثاليات في المحافظة، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ومتابعة اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة ومحمد أبوعين أمين التنظيم.

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وقال محمد أبوعين أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، إن الحزب اختيار 5 أمهات مثاليات على مستوى محافظة أسيوط بالتنسيق مع الدكتورة هبة الجلالى أمينة المرأة، سيتم توزيع جوائز مالية على الأمهات المثاليات.

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وأوضح أن التكريم سيكون خلال حفل خصيصًا تقديرًا لكل الأمهات المثاليات وتوزيع الجوائز عليهن، يأتي هذا التكريم تقديرًا لدور الأمهات العظيم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية في المجتمع، وتأتي حرصا من الحزب على المشاركة الاجتماعية.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار سبق وهنأ أبناء محافظة المنيا بمناسبة عيدها القومي.

وتقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمى آيات التهاني إلى شعب محافظة المنيا العريقة، وإلى القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، بمناسبة حلول عيدها القومي، الذي يوافق الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي ديرمواس وملوى ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1919.

وقال الحزب في بيان له، إن هذه المناسبة المجيدة تُجسد رمزية نضال أبناء المنيا الأبطال ضد الاحتلال، وتُحيي في ذاكرتنا صفحات مشرفة من تاريخ مصر الوطني، حيث سطّر أهالي المنيا ملحمة بطولية في مقاومة المحتل، وقدموا تضحيات جسام من أجل الحرية والكرامة.

وأكد حزب المصريين الأحرار اعتزازه الكبير بتضحيات أبناء المنيا ودورهم المُشرف في صنع تاريخ مصر، تقديرنا للجهود المُخلصة التي تبذلها القيادات التنفيذية والأمنية والدينية في سبيل خدمة المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بمحافظة المنيا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن محافظة المنيا ستظلّ رمزًا للنضال والكرامة، ونُعاهد شعبها على مواصلة العمل من أجل تحقيق آماله وتطلعاته.

تكريم الأمهات المثاليات حزب المصريين الأحرار اسيوط الدكتور عصام خليل الدكتورة هبة تراضى واصل عيد الأم

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