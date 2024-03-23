حزب المصريين الأحرار يُدين الهجوم الإرهابى على قاعة احتفالات بموسكو

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والإدانة الهجوم الإرهابي الأثيم الذي وقع باستهداف قاعة احتفالات موسيقية في العاصمة الروسية موسكو؛ وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأرسل الحزب برقية عزاء ومواساة للسفارة الروسية بالقاهرة، جاء نصها: "نتقدم بأصدق التعازي والمواساة للقيادة الروسية والشعب الصديق وسيادتكم وكافة أسر الضحايا جراء هذا المصاب الأليم؛ مؤكدين تضامننا الكامل مع دولة روسيا الاتحادية الصديقة وتمنياتنا بالشفاء للمصابين".

وأضاف: "أن موقف حزب المصريين الأحرار جزء لا يتجزأ من الموقف المصري الواضح في إدانة تلك الأعمال الإرهابية والمتجردة من أي ملامح إنسانية، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وكافة الأشقاء والأصدقاء من كل سوء".