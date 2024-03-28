برلماني: القيادة السياسية أرست نهضة شاملة طوال 10 سنوات

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة داخليا وخارجيا لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، قائلا: مصر خاضت معركة شاملة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه استطاعت استعادة ريادتها العربية والدولية وهو ما يحسب للسيسي.

ولفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، حرصت على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي، وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون، بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

توجيهات القيادة السياسية عززت مسار التنمية

وتابع عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي عززت فيه مصر توجهاتها الإفريقية وعلاقاتها المتينة بكل دول القارة فإنها اتجهت بنفس الوقت نحو عمقها العربي وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الاستراتيجي وهو ما يحسب للسيسي.

وأضاف نائب الإسكندرية، أن تحركات مصر الخارجية الناجحة لم تدفعها لإهمال التحركات الداخلية القوية، بل العكس فقد شقت طريقا حقيقيا وجادا نحو الجمهورية الجديدة بمشاريع في كافة المجالات سواء كانت عمرانية وتنموية مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها أو مشاريع زراعية ضخمة مثل مستقبل مصر الزراعي وإضافة آلاف الأفدنة للرقعة الزراعية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مصر تغيرت كثيرا طوال السنوات الماضية وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي.

على صعيد آخر، قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدارة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أنه لكى تقوم بهذا الدور يجب تذليل التحديات التي تواجه المحليات، وأبرزها نقص الموارد المالية وضعف القدرات البشرية والإدارية والبيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى والحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات في ظل ترهل الجهاز الإدارى وغياب الرقابة.