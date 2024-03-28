الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: القيادة السياسية أرست نهضة شاملة طوال 10 سنوات

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة داخليا وخارجيا لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، قائلا: مصر خاضت معركة شاملة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه استطاعت استعادة ريادتها العربية والدولية وهو ما يحسب للسيسي.

ولفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، حرصت على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي، وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون، بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

توجيهات القيادة السياسية عززت مسار التنمية

وتابع عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي عززت فيه مصر توجهاتها الإفريقية وعلاقاتها المتينة بكل دول القارة فإنها اتجهت بنفس الوقت نحو عمقها العربي وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الاستراتيجي وهو ما يحسب للسيسي.

وأضاف نائب الإسكندرية، أن تحركات مصر الخارجية الناجحة لم تدفعها لإهمال التحركات الداخلية القوية، بل العكس فقد شقت طريقا حقيقيا وجادا نحو الجمهورية الجديدة بمشاريع في كافة المجالات سواء كانت عمرانية وتنموية مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها أو مشاريع زراعية ضخمة مثل مستقبل مصر الزراعي وإضافة آلاف الأفدنة للرقعة الزراعية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مصر تغيرت كثيرا طوال السنوات الماضية وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي.

على صعيد آخر، قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدارة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أنه لكى تقوم بهذا الدور يجب تذليل التحديات التي تواجه المحليات، وأبرزها نقص الموارد المالية وضعف القدرات البشرية والإدارية والبيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى والحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات في ظل ترهل الجهاز الإدارى وغياب الرقابة.

مجلس النواب الرئيس السيسي النائب الصافي عبد العال 10سنوات أبرز انجازات الرئيس السيسي

مواد متعلقة

برلماني: لقاء الرئيس وفد مجلس النواب الأمريكي جسد ثوابت مصر في حل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

هبوط كبير فى الأسعار.. جولة داخل معارض "أهلًا رمضان" فى البحيرة

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

السجن 10 سنوات لـ6 متهمين بخطف طفلين وتعذيبهما وهتك عرضهما بالبحر الأحمر

توزيع 17 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

حملات ببنى سويف للتأكد من عرض السلع الغذائية بأسعار مناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس