السبت 30 مارس 2024
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سياسي

طارق شكري: مصر شهدت تنمية شاملة داخليا وقفزة خارجية عربية وإفريقية

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تغيرت كثيرا طوال العشر السنوات الماضية، وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي، سواء كان في تنمية شاملة داخليا، أو قفزة حقيقية في السياسة الخارجية.

وأوضح شكري، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر سارت في مسارين متوازيين منذ عام 2014، تمثلت في التصدي لمشكلة الإرهاب كمشكلة أمنية ملحة أنذاك، والبدء في تنمية شاملة داخلية تقود للجمهورية الجديدة. مضيفا أن هذه التحركات الداخلية لم تعطل مصر عن صياغة سياسة خارجية ناجحة للغاية عربيا وأفريقيا.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: أن مصر خاضت معركة شاملة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه استطاعت استعادة ريادتها العربية والدولية وهو ما يحسب للسيسي. وكلا المسارين طوال 10 سنوات حققا نجاحا كبيرا.

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وشدد شكري، أن مصر حرصت وبتوجيهات مباشرة على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي، وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون، بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات. وهو ما ظهر في مجالات متعددة ومع كافة دول القارة، وتبني المناداة بالتنمية الشاملة في القارة والدفاع عن حقوقها والتصدي للتغير المناخي، مضيفا أن مصر اتجهت بنفس الوقت نحو عمقها العربي وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الاستراتيجي وهو ما يحسب للقيادة السياسية.

واختتم المهندس طارق شكري: أن السنوات العشر الماضية، شهدت نجاحات داخلية وخارجية حقيقية، وتجربة مصرية رائدة تنال احترام العالم أجمع.

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