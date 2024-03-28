الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية يتماشى مع توجيهات الرئيس

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري وبالخصوص في زيادة الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، لافتًا إلى توجيهات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي لوزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير.

أضاف محمود، في تصريحات اليوم، أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية بالعمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، بحسب ما تم تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة فاعلة على الأرض لزيادة الصادرات وتنويع أسواق الصادرات المصرية للخارج، في ظل هدف معلن من جانب الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.

ولفت وكيل صناعة النواب إلى أن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها، كما إنها ستساهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وتابع نائب الصعيد أن هناك جهودا متواصلة في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.

اختتم معتز بالإعراب عن تقديره الشديد لهذه الخطوات الفاعلة على الارض للنهوض بالمنتج الصناعي النصري وزيادة الصادرات، وهو ما يبشر بنقلة حقيقية خلال سنوات قليلة تنعكس على حجم الاقتصاد المصري وملايين المصريين وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

أرقام الصادرات المصرية إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية النائب معتز محمود مجلس النواب القيادة السياسية

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