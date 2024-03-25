الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

جمال بيومى: زيادة حجم الصادرات خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن زيادة حجم الصادرات المصرية تعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات النقدية للبلاد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجه العملية، مثل التقلبات في أسواق العملات أو التغيرات في الطلب العالمي، إلا أن تبني استراتيجيات متكاملة ومستدامة يمكن أن تساعد في تحقيق نجاح ثابت في زيادة حجم الصادرات المصرية.

وأوضح أنه باستمرار العمل على تعزيز التنافسية وتنويع الصادرات وتحسين البنية التحتية وتوسيع الشراكات الدولية، يمكن لمصر أن تحقق نتائج إيجابية في زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية.

وأشار إلى أنه باستمرار الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والتجارية وتعزيز بيئة الأعمال، يمكن لمصر أن تحقق النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل وتحقيق زيادة في حجم الصادرات المصرية، وهو تحد مهم، ولكن بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واستخدام الاستراتيجيات الصحيحة، يمكن لمصر أن تنجح في تحقيق هذا الهدف وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبها وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأكد أنه من الضروري أن تكون استراتيجية زيادة حجم الصادرات المصرية مدروسة ومستدامة، وتتضمن خطوات تطبيقية واقعية لتحقيق الأهداف المرسومة، ويجب على الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة العمل بتنسيق وتعاون وثيق لضمان نجاح هذه الجهود.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الشفافية والحوكمة الرشيدة جزءًا أساسيًا من جهود زيادة حجم الصادرات، حيث تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء الثقة في السوق المصرية.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق نجاح زيادة حجم الصادرات دون توجيه الاهتمام أيضًا إلى تطوير المهارات وتعزيز قدرات العمالة، فالقوى العاملة المدربة والمهنية تعتبر عنصرًا حيويًا لتحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية.

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