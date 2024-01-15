الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طفرة في الصادارات.. تعرف على تفاصيل خطة تطوير "السبائاك الحديدية"

السبائاك الحديدية
السبائاك الحديدية

تقرير خاص بتطوير شركة السبائك الحديدية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والذي حصلت “الدستور” على نسخة منه  اشتمل على ضخ استثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه لإنشاء فرن خامس وإنتاج السيليكون ومشتقاته والعمل علي الإحلال والتجديد.

كما اشتمل التقرير على مستهدفات الشركة بنهاية يونيو المقبل وتحقيق إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق صادارات بقيمة 1.6 مليار جنيه وتحقيق صافي ربح بقيمة 393 مليون جنيه.

كما يكشف التقرير حجم ما تقوم به الشركة من تصدير منتجاتها للخارج لجلب العملة الصعبة حيث تعد شركة السبائك الحديدية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من الشركات المهمة التي تصدر منتجاتها للخارج، إضافة إلى أن شركة السبائك الحديدة دخلت ضمن برنامج الطروحات الحكومية وأصبحت جاهزة للطرح في أي وقت يتم تنفيذ الطرح عليه وفقا لاختيار لجنة الطروحات المسؤلة عن تنفيذ البرنامج والجدول الزمني له.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام علي انشاء محطة للطاقة الشمسية من أجل توفير الكهرباء التي تحتاجها كلا من شركة مصر للألومنيوم وشركة السبائك الحديدية، إضافة إلى أن شركة السبائك الحديدية تعد من الشركات التي تحقق أرباح مستمرة نظرًا، لأن انتاجها مطلوب خارجيا مما يجعل تحقق نتائج جيدة في التصدير لذلك تم تأهيلها ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتعد من الشركات التي تحقق نتائج جيدة مما جعلها تدخل دائرة اهتمام المستثمرين الذين يرغبون في شراء حصص من شركات قطاع الأعمال العام الموجود ببرنامج لطروحات الحكومية التي أعلنت عنه الحكومة واشتمل علي عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

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