عبلة: التصدير يأتي في قائمة أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة

قالت د.عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي بـمركز البحوث للدراسات الاقتصادية، إن التصدير يأتي في قائمة أولويات الدولة الفترة المقبلة، مضيفًا أن الدولة المصرية تهمل العمل على تشجيع نمو قطاع الصناعة الوطنية ما يساهم فى لزيادة الصادرات.

أضافت عبلة أن تهيئة المناخ الاقتصادي هامة جدا ليحقق ضفرة في حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه لا بد من عمل دراسات متتالية لبحث فرص التصدير واختراق العديد من الدولة وتساهم في رفع الميزان التجاري المصري.

وأكدت أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية ولا بد الانتهاء منها في أقرب وقت، موضحًا أن عملية التصدير هي سلسلة حلقات مترابطة فبالتالي لابد من حل جميع عوائق التصدير

وأردفت أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية لمصر وتحسين تنافسيتها في السوق العالمية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتنويع مصادر العملة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وثمنت عبلة عبد اللطيف قيام الدولة المصرية بالتركيز على توقيع اتفاقيات تجارية يعزز العلاقات التجارية مع دول العالم كما توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتوفير الدعم والتمويل للشركات المصرية لتطوير قدراتها التصديرية، إضافة إلي ذلك ارتكزت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتصدير كالموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية هذا يعزز كفاءة النقل ويسهل عمليات الصادرات.

ونوهت على أهمية التشجيع الابتكار لصناعات الجديدة في تقديم اوالتسهيلات للشركات المصرية لتطوير الصناعات الجديدة والابتكارات التكنولوجيةهذا يساهم في تحسين جودة المنتجات وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأضافت أنه يجب العمل علي كافة العوائق التي تواجه المصدرين والمستثمر المحلي أولا لأهمية ذلك في جذب المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال ترابط كل الجهات مع بعضها للعمل ضمن منظومة متكاملة موحدة دون جذر منعزلة لتحقق نموا فى زيادة الصادرات المصرية.