الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عبلة: التصدير يأتي في قائمة أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة

د.عبلة عبد اللطيف
د.عبلة عبد اللطيف خلال الجلسة النقاشية

قالت د.عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي بـمركز البحوث للدراسات الاقتصادية، إن التصدير يأتي في قائمة أولويات الدولة الفترة المقبلة، مضيفًا أن الدولة المصرية تهمل العمل على تشجيع نمو قطاع الصناعة الوطنية  ما يساهم فى لزيادة الصادرات.

مركز الدراسات السياسية: مصر خاضت نضالًا مهمًا بدخول المساعدات الإنسانية لغزة

"عبد الباسط": المنطقة الصناعية المصرية الصينية ستسهم في زيادة حجم الصادرات

أضافت عبلة أن تهيئة المناخ الاقتصادي هامة جدا ليحقق ضفرة في حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه لا بد من عمل دراسات متتالية لبحث فرص التصدير واختراق العديد من الدولة وتساهم في رفع الميزان التجاري المصري.

وأكدت أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية ولا بد الانتهاء منها في أقرب وقت، موضحًا أن عملية التصدير هي سلسلة حلقات مترابطة فبالتالي لابد من حل جميع عوائق التصدير 

وأردفت أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية لمصر وتحسين تنافسيتها في السوق العالمية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتنويع مصادر العملة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وثمنت عبلة عبد اللطيف قيام الدولة المصرية بالتركيز على توقيع اتفاقيات تجارية يعزز العلاقات التجارية مع دول العالم  كما توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتوفير الدعم والتمويل للشركات المصرية لتطوير قدراتها التصديرية، إضافة إلي ذلك ارتكزت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتصدير كالموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية هذا يعزز كفاءة النقل ويسهل عمليات الصادرات.

ونوهت على أهمية التشجيع الابتكار لصناعات الجديدة في  تقديم اوالتسهيلات للشركات المصرية لتطوير الصناعات الجديدة والابتكارات التكنولوجيةهذا يساهم في تحسين جودة المنتجات وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأضافت أنه يجب العمل علي كافة العوائق التي تواجه المصدرين والمستثمر المحلي أولا لأهمية ذلك في جذب المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال ترابط كل الجهات مع بعضها للعمل ضمن منظومة متكاملة موحدة دون جذر منعزلة لتحقق نموا فى زيادة الصادرات المصرية. 

عبلة عبد اللطيف قطاع الصناعة الوطنية زيادة الصادرات تهيئة المناخ الاقتصادي حجم الصادرات المصرية الاصلاحات الاقتصادية

مواد متعلقة

"عبد الباسط": المنطقة الصناعية المصرية الصينية ستسهم في زيادة حجم الصادرات

الأكثر قراءة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

قبل رمضان.. تعرف على الخضروات قليلة الكربوهيدرات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والزمالك.. ومفاجأة فى حجم المكافآت المالية للفائز

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة