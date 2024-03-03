"عبد الباسط": المنطقة الصناعية المصرية الصينية ستسهم في زيادة حجم الصادرات

قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس الشركة العربية للأدوية السابق، إن المنطقة الصناعية بين مصر والصين ستعمل على زيادة الصادرات المصرية تعتبر أمرًا ذا أهمية بالغة للاقتصاد المصري، ولتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية تعتمد الصادرات على تصدير المنتجات والخدمات المصرية إلى الأسواق العالمية، وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه يسهم توطين الصناعات الاستراتيجية في خلق فرص عمل محلية وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية، يمكن أن يحدث هذا تحولًا إيجابيًا في سوق العمل ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأوضح أنه يمكن القول إن توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر يعد خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستمر، مؤكدا أنه في ظل التحديات العالمية المتغيرة. يتطلب توطين الصناعات الاستراتيجية استراتيجية شاملة تشمل تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات الحيوية، وتقديم الدعم والحوافز للشركات التي تساهم في هذا المجال.

ولفت إلى أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة المصرية سياسات واضحة وفعالة، لتعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير القوى العاملة المهنية. يجب أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذه الصناعات.

وأشار إلى أنه يجب على مصر الاستمرار في جهودها لتعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية، كجزء من استراتيجية تنمية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأشار إلى أنه تسهم زيادة الصادرات في تعزيز العملة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات للبلاد، بزيادة العملات الأجنبية المدخرة من عمليات التصدير، يمكن لمصر تحسين قدرتها على تحمل التحديات الاقتصادية الخارجية وتعزيز استقرار الاقتصاد.

وأكد أنه تعزز زيادة الصادرات القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، من خلال توسيع قاعدة التصدير وتنويع المنتجات المصرية المصدرة، يمكن لمصر تحقيق توازن في التجارة الخارجية وزيادة حصتها في السوق العالمية.

وأوضح أنه تسهم زيادة الصادرات في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الصناعات المحلية، مشيرا إلى أنه يمكن القول إن زيادة الصادرات المصرية تعتبر عنصرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.