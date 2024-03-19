الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى ينتقد الحكومة بسبب تأخر لائحة قانون التصالح: أضاعت على الدولة 6 مليارات دولار

إيهاب منصور
إيهاب منصور

قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، في بيان عاجل له أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن حديثه اليوم هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، موضحاً أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات، وهناك لوائح موجودة، فما المانع من وجود لائحة ثالثة للمواد الجديدة.

وأكد "منصور" أن المخالفات ما زالت قائمة وهناك مخالفات جسيمة، مشيراً إلى أن الحكومة أضاعت على الدولة حوالي 6 مليارات دولار بسبب التأخير في إصدار اللوائح، حيث إذا نجح التصالح في التنفيذ وقت انتهاء القانون لكان هناك مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن تأخير اللوائح يسبب الكثير من المخالفات، مؤكداً أن الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون، لأن هناك قضايا ومخالفات، بخلاف الرشاوى.

وفي سياق آخر، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

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