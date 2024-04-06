إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

اجتمعت طوائف المجتمع المصري من السياسيين والإعلاميين والرموز المجتمعية مرة أخري على مائدة حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شهد الحفل حضور كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

حضور بارز لجميع طوائف المجتمع المصري

وحرص الكثير من طوائف المجتمع المصري على الحضور منهم "العامل، والمهندس، والعاملات، وذوي الهمم، والشباب والصغار في الحفل السنوي لإفطار الأسرة المصرية".

حضور المرشحين السابقين بالانتخابات الرئاسية

كما شهد إفطار الأسرة المصرية حضور المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

عمرو موسي يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما استقبل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بجانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ.

استمرار الحوار الوطني واستيعاب الجميع

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من المهم الاستمرار في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن لدينا فرصة أكبر لاستيعاب بعضنا البعض.

ولفت خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى أن الحوار الوطني طرح فيه موضوعات اقتصادية ومجتمعية وإنسانية وثقافية خلال الفترات الماضية.

وأوضح أن مخرجات الحوار الوطني تتعدى 90 توصية ومقترحًا، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، كما أكد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية.