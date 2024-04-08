النائب عصام هلال: رفع الحد الأدنى للأجور يدل على حرص الدولة فى توفير حياة أفضل للمواطنين

ثمن النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو ٢٠٢٤.



وقال “هلال”، في تصريح لـ"الدستور"، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توفير حياة أفضل للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الاضطرابات التي يعاني منها العالم أجمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القرار برفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تحقيق مصلحة العاملين بالقطاع الخاص في ظل متغيرات اقتصادية أثرت بشكل كبير على الحالة المعيشية لهم.

تحسين الحالة الاقتصادية

كما أكد القيادى بحزب مستقبل وطن، على أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لهم.

الكثير من العوامل الايجابية

وشدد عفيفي أن القرار سيكون له الكثير من العوامل الايجابية سواء على صاحب المنشأة او العامل الذي سيكون حريص على للعمل وزيادة الإنتاج بشكل أكبر مما سيكون له بالغ العائد الاقتصادي الجيد لصاحب العمل.

يذكر أن أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.