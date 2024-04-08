الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ 5.2 مليون اسرة بما يضم 22 مليون اسرة، حيث يتم مد الحماية الاجتماعية للاسر الاولى بالرعاية وفقا لتوحيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقررت وزارة التضامن تشكيل لجنة لبحث البطاقات الموقوفة والمجمدة من تكافل وكرامة لبحث سبل إعادة استرجاعها وإعادة صرف المتظلمين من أصحاب الحقوق منهم.

استعلام كشف تكافل وكرامة 

وأضافت الوزارة، أنه يمكن  الاستعلام عن تكافل وكرامة، من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم وضع الرقم القومي فى الايقونة المخصصة لذلك  من هنــــــــــا 

وتستعد وزارة التضامن عن موعد  صرف معاش تكافل وكرامة منتصف ابريل الجاري لمستفيدي تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية حيث شكلت غرفة عمليات لمتابعة الصرف.

"التضامن" تقدم دعمًا عينيًا ونقديًا لـ556 ألف يتيم بتكلفة 2.3 مليار جنيه

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي اجراءات الاشتراك فى البرنامج، وهى كالتالي : 

التوجه للوحدة الاجتماعية القريبة من محل سكن المتقدم مع تقديم المستندات المطلوبة:-
صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للمتقدم للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور من قسيمة الزواج  للزوجين أو الطلاق.
صور من شهادة الميلاد لافراد لكل افراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة بطاقة التموين المميكنة  للمتقدم مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
ضرورة احضار قيد مدرسى لجميع أطفال الاسرة من 6 إلى 18 سنة، بالاضافة الى قيد طالب للمقيدين جامعيًا.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة من شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل للسيدات المتقدمات.
صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
ايضا صورة من اقرار الوصاية للأيتام، وصورة من شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
 

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متاح الآن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة كشف تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن تكافل وكرامة عبد الفتاح السيسي

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