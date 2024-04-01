معاش تكافل وكرامة خصصت الدولة للأسر الاولى للرعاية، وهو اكبر برنامج حماية اجتماعية نفذته مصر بالتزامن مع خطة الاصلاح الاقتصادي التي طرحتها في عام 2015، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل، وهو ما نعرضه في التقرير التالي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي، لذا سيتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 أبريل الجاري ، ويستطيع المستفيدون من معاش تكافل وكرامة صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو من خلال البريد المصري.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامه بعد الزياده؟

لجأت وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة معاش تكافل وكرامه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فزاد المعاش بنمسبة 15% وتم صرفها نهاية العام الماضي، ويبلغ متوسط معاش تكافل وكرامة الشهري من 620 إلى 740 جنيهًا لكل أسرة بإجمالي مستفيدين 22 مليون مواطن.

من الذي يستحق معاش تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وهم الأسر الأولى بالرعاية الذيم لا يكون فيهم الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز، يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

ولابد أن تضم الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في الحصول على دعم برنامج تكافل أطفال من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي سن المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين ويبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.