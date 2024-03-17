الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معاش تكافل وكرامة.. استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تتصاعد حدة البحث عن تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر المنصات الإلكترونية ضمن مبادرة حياة كريمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع المستوى المعيشي للأفراد من الأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يمكن معرفة تفاصيل تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا) والشروط المطلوبة للحصول عليه ضمن مبادرة حياة كريمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفئات معينة من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية خاصة للمجتمعات الريفية لرفع مستوى معيشتهم والارتقاء بمستواهم العلمي والاجتماعي.

ويمكن أيضا تقديم شكاوى من خلال نفس الموقع الإلكتروني الخاص بموقع وزارة التضامن الاجتماعي السابق ذكره في التقرير وذلك في حالة توافر كافة الشروط التي وضعتها الوزارة حيث يتم فحصها من خلال مجموعة مميزة من موظفي الشؤون الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم.

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اليوم.. بدء صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%

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فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن الاستعلام  عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال الخط الساخن عبر الرقم 19680 أو من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا).
  • اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • تحديد المعاش المطلوب (تكافل، كرامة).
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن المواطن الراغب في الحصول على الدعم المالي الشهري بدقة.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تسجيل وسيلة اتصال (بريد إلكتروني، رقم هاتف محمول).
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش الشهري.
  • الضغط على كلمة حفظ الرقم.

الفئات المستحقة للدعم الشهري في برنامج تكافل وكرامة تنحصر في (الأسر الأكثر احتياجا، الأطفال اليتامي، ذوي الاحتياجات الخاصة،….).

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غدًا.. بدء صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%

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فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة مارس 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف زيادة في معاش تكافل وكرامة بقيمة 15 % لحوالي لأكثر من 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون شخص وذلك اعتبارا من شهر مارس الجاري حيث يتم الصرف من ماكينات البنوك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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اليوم.. بدء صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%

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