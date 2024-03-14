غدًا.. بدء صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%

تبدأ وزارة التضامن، غدًا الجمعة، في صرف تكافل وكرامة، بالزيادة الجديدة 15% لحوالي 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون شخص، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

ويدعم البرنامج 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما يدعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، كما يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفًا من الأيتام بنسبة 18.5% وبتكلفة سنوية 1.750 مليار جنيه.

غرفة عمليات

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات على مستوى المحافظات لمتابعة عمليات الصرف التى تتم من خلال الماكينات المنتشرة فى كافة المحافظات، ولتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين.

الاستعلام

وأكدت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة https://tk.moss.gov.eg، كما أنها وضعت بعض الشروط اللازمة لاستمرار الحصول على الدعم وهى:

اهتمام الأم مع طفلها بزيارة الوحدة الصحية للأم 4 مرات سنويًا حتى تتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

حضور أطفال أسر تكافل وكرامة الإلزامي بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

الاشتراك فى البرنامج

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.