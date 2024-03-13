الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وفد صندوق علاج الإدمان يصل فيينا للمشاركة فى الدورة 77 بالأمم المتحدة  

وفد صندوق علاج الإدمان
وفد صندوق علاج الإدمان

وصل وفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق إلى مدينة فيينا بدولة النمسا استعدادا للمشاركة فىُ فعاليات الدورة 77 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.

وترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ومن المقرر أن تفتتح غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا  فعاليات الدورة 77 لاجتماعات  لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.

علاج الإدمان: استمرار رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى الأعمال الدارمية


جدير بالذكر، انه على مدار السنوات الماضية نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، 

وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات  على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى الوقاية  المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

 

هذا بالاضافة الى الاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى  والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان فى اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع مره أخرى.

 

ويستمر  المرصد الإعلامى للصندوق، فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2024 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.
 

وعلاج الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن فيينا عمرو عثمان

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