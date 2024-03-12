الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لتوفير 700 فرصة عمل.. التضامن توضح أهمية مشروع تحسين سبل العيش

التضامن
التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع تحسين سبل العيش بمحافظة المنيا يمكن 500 أسرة من خلال تربية الماشية إضافة إلى 300 أسرة على مشروعات تصنيع الألبان وتعزيز معرفة 1000 أسرة بأساسيات تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير 700 فرصة عمل.

وأضافت الوزارة ان البرنامج يعمل ايضا على تمكين النساء الريفيات وأسرهن تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت الوزارة أن المشروع تم تمويله بقيمة 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية تحسين سبل العيش والتغذية لـ 3000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم.

ويعد مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات وأسرهن المتضررة من أزمة كوفيد-19 في محافظة المنيا نموذجا لتمكين المرأة الريفية، حيث نجح فى تمكين ما يقرب من ألف أسرة على  اعتماد تقنيات إنتاج زراعي مبتكرة ومحسنة مما ساهم في زيادة إنتاج الأغذية وتقليل خسائر ما قبل الحصاد وبعده، إضافة إلى تعزيز مهارات الإنتاج الزراعي لدى هذه الأسر وتمكينها من إنتاج محصول تقريبا  15.8 طن من الخضروات سنويا.

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التضامن الاجتماعي تحسين سبل العيش المنيا المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الريفيات

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