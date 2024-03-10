أكثر من مليون كرتونة.. التحالف الوطني يدعم الأسر الأولى في رمضان

يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، دعمه للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يقدم كافة أنواع الدعم من نقدي وعيني لتخفيف أعباء الحياة على هذه الأسر.

صناع الخير: خطة متكاملة لمضاعفة أعمال الخير في رمضان

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير عضو أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك خطة عمل متكاملة لمضاعفة أعمال المؤسسة الخيرية بشكل عام لتأمين الاحتياجات الغذائية لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المؤسسة استعدت بخطة موسعة غير مسبوقة لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر على أن يكون المستهدف مليون مواطن على مدار الشهر.

وأشار "زمزم" لـ"الدستور" إلى أن حجم الكرتونة تصل لـ15 كيلو جرام وتشمل على كافة احتياجات الأسر من السلع الأساسية، حيث تكفي 5 أفراد وسيتم توزيع هذه الكراتين الغذائية بالتنسيق الكامل مع المحافظين كل في محافظته وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع أكثر من 3 آلاف جمعية أهلية صغيرة منتشرة في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى إقامة خيمات رمضانية كبيرة داخل القاهرة والجيزة.

كما تشارك المؤسسة في إقامة أكبر مائدة رحمن بجوار مسجد السيدة زينب تستهدف من خلالها توزيع 3 آلاف وجبة غذائية يوميًا منهم ألفي وجبة يتم توزيعها على المترددين بالمائدة يوميًا من الأسر الأولى بالرعاية وألف وجبة على الأسر المستحقة في أماكن تواجدهم.



وأكد أن المؤسسة مستمرة خلال شهر رمضان في جهودها بمجالات التمكين الاقتصادي من خلال مواصلة العمل في مراكز الاستدامة الخمسة الموجودة في عدة محافظات والتي تبدأ من مركز الاستدامة لاحياء الحرف التراثية بنزلة الشوبك بالبدرشين في الجيزة، مرورًا بمركز الاستدامة فى قرية دار السلام بالفيوم، ومركز الاستدامة بقرية منوف فى المنوفية ومركز بقرية حنون مركز زفتى بالغربية، ووصولا لمركز الاستدامة بقرى النوبة غرب أسوان.

وتابع، أن المؤسسة مستمرة أيضًا في أعمال إعادة الأعمار للمنازل المتهالكة في عدد من القرى الأشد احتياجا ودعم الأسر الأولي بالرعاية بفرص عمل غير تقليدية، حيث تستعد صناع الخير قريبًا لافتتاح قرية نجع الجسور بمحافظة الأقصر بعد إعادة إعمار 25 منزلاً بها وتسليم 25 أسرة من الأولى بالرعاية مراكب صيد مجهزة فى إطار التمكين الاقتصادي الذي توفره المؤسسة لهذه الأسر.

بنك الطعام: موائد رحمن وكراتين لدعم الأسر

من جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني، إن البنك يعمل على تقديم المساعدات من لحوالي مليون أسرة من الأولى بالرعاية بمواد جافة وغيرها وذلك في 27 محافظة، بالإضافة إلى مواد الرحمن المنتشرة في كل مكان، حيث يعمل البنك في 450 نقطة في كافة المحافظات وداخل 1400 قرية للوصول إلى الأسر المستحقة وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى البنك والتحالف ووزارة التضامن الاجتماعي.



وأضاف أنه للعام الثالث على التوالي، يستمر بنك الطعام في مبادرة نفطر في المحطة والتي تتم بالتعاون مع وزارة النقل لتوزيع الوجبات الغذائية على الركاب في المحطات.



الأورمان: مساعدات المجتمع المدني ستصل لـ33 مليون مستفيد

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وكافة أطراف المجتمع المدني، بصدد توزيع حوالي 800 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية، موضحًا أنه يتم استهداف الأسر من مرسى مطروح والوداد الجديد وحتى أسوان وحلايب وشلاتين.



وأضاف لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن تصل مساعدات المجتمع المدني لـ6 ملايين كرتونة بما يشمل 6 مليون شخص لحوالي 33 مليون نسمة سوف تستفيد من كراتين رمضان والتى تشمل على المواد الغذائية الأساسية ومنها المكرونة والأرز والسكر والسمنة والشاي والعدس والفول وغيرهم.

وأشار إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى أن معدن الشعب المصري يظهر في الشدائد، حيث ارتفعت نسبة التبرعات بشكل كبير خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

مصر الخير: توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة

وأكدت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني استمرار حملة إفطار صائم للعام 12 على التوالي، والتي تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لديها.



أما عن المساعدات، أكدت أنها تتم من خلال عدة محاور منها الوجبات الساخنة، وكرتونة الخير، وكرتونة الستر، وسند العيلة، وكروت المواد الغذائية، وكرتونة خير مصر وغزة، وكرتونة الستر ولحاف، وزكاة الفطر، وخيمة إفطار، وخيمة إفطار وسحور، وإفطار قرية، ووجبات السحور، ووجبة إفطار ساخنة أو كفارة صيام، ووجبة لمة عيلة، ووجبة إفطار مسافر، ايضا الملابس، وكارت ملابس العيد.



وأضافت أنه فيما يخص كرتونة رمضان فهى تضم عدد من المواد الغذائية الأساسية منها السكر، الارز، المكرونة، الملح، التمر وغيرها من المواد الاخري، اما الخيام الرمضانية تستهدف تقديم الإفطار للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

اتحاد الجمعيات: توزيع المساعدات وفقًا لقاعدة بيانات مدققة

وقال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - عضو التحالف الوطني، إن التحالف بدأ مبكرًا في الاستعداد لشهر رمضان المبارك لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت كل جمعية بتوفير الكراتين والشنط الرمضانية من خلال قاعدة بيانات مدققة لاستهداف هذه الأسر.

وأكد لـ"الدستور"، أن التوزيع يتم من خلال قاعدة بيانات تم حصرها بدقة حتى لا يتم توزيع المساعدات بشكل عشوائي، حيث يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل أعضاء التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن التحالف يعمل على تغطية كافة الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

التضامن: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أما وزارة التضامن، قد رفعت حالة الاستعداد القصوى لشهر رمضان، حيث وجهت نيفين القباج فريق التدخل السريع بالاستعداد لاستقبال أي بلاغات قد تتلقاها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لإغاثة الأشخاص بلا مأوى، حيث يعد التدخل إحدى أذرع الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أما عن البلاغات التي تتلقاها الوزارة، أوضحت أن هناك عدد من الإجراءات التي يمكن من خلالها استقبال الاتصالات من خلال رصد التجاوزات ضد النزلاء بالمؤسسات من المسنين أوالأطفال أو عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى بالشوارع، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات صرف الدعم النقدي طوال شهر رمضان لمن تخلف عن الصرف.